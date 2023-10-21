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Новый трейлер System Shock 2: Enhanced Edition — ремастер выпустят на PS5 и Xbox Series

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Дата выхода проекта в свет неизвестна.

На мероприятии The Indie Horror Showcase 2023 разработчики из студии Nightdive продемонстрировали пользователям свежий геймплейный трейлер переиздания System Shock 2: Enhanced Edition. Они объявили, что данный ремастер проекта выйдет на игровых консолях PS5 и Xbox Series X|S, а также персональных компьютерах. Авторы пообещали сделать работу при характеристиках 4K/60 FPS при собственном движке компании KEX Engine. Разработчики обещают игрокам улучшить картинку, геймплей и производительность. Дополнительно System Shock 2: Enhanced Edition получит поддержку кооперативного мультиплеера и пользовательского контента.  В текущий момент дата выхода ремастера в свет по-прежнему неизвестно. Владельцы System Shock Remake в Steam и GOG получат ремастер сиквела иры бесплатно.

В российский прокат выйдет "Книга решений".

Фото и видео: YouTube / Nightdive Studios

Теги: system shock 2, компьютерная игра, ремастер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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