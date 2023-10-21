В российский прокат выйдет "Книга решений"

Картина выйдет в кинотеатрах страны 16 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер "Книги решений". Создатели опубликовали в социальных сетях трейлер фильма. Автобиографическая картина от режиссера Мишеля Годри, известного зрителям по такому проекту как "Вечное сияние чистого разума", выйдет в российский прокат 16 ноября. Лента расскажет о непризнанном таланте и злоключениях экстравагантного режиссера. В частности, известно, что загородный дом своей тети он превратил в киностудию. В актерском составе заявлены Пьер Нине, Бланш Гарден, Франсуаза Лебрен, Венсан Эльбаз, Стинг и другие. Автор определил жанр своей новой работы как комедия.

Напомним, что "Книга решений" попала в параллельную программу Каннского кинофестиваля — "Двухнедельник режиссеров". Мишель Гондри является лауреатом кинопремии"Оскар". В его фильмографии находятся фильмы "Перемотка", "Зеленый Шершень", "Пена дней".

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Фото и видео: YouTube / Русский Репортаж