Вышел трейлер детектива о блокадном Ленинграде "Банда "ЗИГ ЗАГ"

Премьера сериала запланирована на 1ноября.

Российский детективный сериал "Банда ЗИГ ЗАГ" с участием Игоря Петренко, Александра Устюгова, Павла Трубинера и Екатерины Вилковой появится в сети с 1 ноября. Увидеть новинку можно будет на отечественном стриминговом сервисе KION, а затем проект будет показан на телеканале РЕН ТВ. История расскажет зрителям о реальных событиях зимы 1941 года, когда запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а новые поставки были заблокированы. В результате ежесуточный паек для государственных служащих, детей и иждивенцам составил по 125 граммов хлеба. Именно в этот момент на территории города появится банда мошенников и грабителей, которые занялись подделкой продовольственных карточек и налетами на машины с продуктами питания.

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Фото и видео: YouTube / kionru