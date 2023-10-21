Вышел трейлер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с Иваном Янковским

Релиз проекта намечен на 9 ноября.

Российские онлайн-кинотеатры Wink и START поделились в социальных сетях полноценным трейлером своего совместного сериала "Слово пацана", в котором главные роли сыграли Иван Янковский ("Фишер"), Сергей Бурунов ("Родные"), Рузиль Минекаев ("‎Смычок")‎ и Никита Кологривый ("Два холма"). Режиссёром проекта выступил Жора Крыжовников ("Горько!", "Лёд 2"). История охватывает период 1980-х годов. Сюжет основан на переломном моменте в стране, когда началась перестройка, а привычная жизнь большой страны кардинально изменилась. В это время родители борются за выживание, а их дети постепенно сбиваются в уличные "стаи" и пытаются установить там свои порядки. Зачастую это поведение граничит с массовыми беспорядками. Основным действующим лицом станет 14-летний мальчик по имени Артем. Юноша вырос в интеллигентной семье, но однажды ему надоедает прессинг своих уличных сверстников, поэтому он заводит дружбу с настоящими "пацанами".

К выходу у сериала "Слова пацана" запланировано восемь эпизодов. Премьера шоу состоится 9 ноября.

Ubisoft выпустила трейлер кроссовера Trackmania и Laserhawk.

Фото и видео: YouTube / START