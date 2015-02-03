Ubisoft выпустила трейлер кроссовера Trackmania и Laserhawk

Ивент запланирован на 23 октября.

Компания Ubisoft опубликовала в социальных сетях трейлер предстоящего события, который пройдёт в компьютерной игре TrackMania 23 октября. Данное мероприятие позволит пользователям прокатиться по ослеплённому неоновыми вывесками футуристическому городу из анимационного сериала Captain Laserhawk. Последний проект основан на франшизах студии-разработчика. Геймеров ждёт не только различные локации, но и новые виды транспортных средств, а также испытания и призы. Летом 2023 года в гоночной серии состоялся кроссовер с франшизой Assassin"s Creed, в рамках которого геймеры получили возможность прокатиться по пяти трекам, вдохновленным играми серии.

Напомним, что компания в мае текущего года Ubisoft сообщила о том, что аудитория игры Trackmania достигла пяти миллионов человек

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft