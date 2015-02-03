Вышел трейлер сериала "Цикады" — о взаимоотношениях родителей и детей

Премьера сериала стартует 26 октября

"Кинопоиск" опубликовал в социальных сетях первый трейлер драмы "Цикады". Премьера шоу запланирована на 26 ноября. Сюжет рассказывает о выпускниках российской столичной школы, которые только начинают жить по-взрослому, а также строят планы на будущее. Однако во время одной из вечеринок происходит трагедия. Теперь их родителям, следователям нужно восстановить картину случившегося. В актерском составе из молодого поколения заявлены Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий, Диана Огай, Екатерина и Марго Мезины. Роли их родителей исполнили Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Алёна Бондарчук, Мария Майкова, Александр Доронин и другие.

Известно, что Евгений Стычкин не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера. Сценарий к фильму написала Екатерина Тирдатова, а в качестве продюсеров выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Станислав Довжик, Ольга Филипук и Михаил Китаев.

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Онлайн