Вышел релизный трейлер игры Hellboy: Web of Wyrd

Игра уже вышла в свет.

На YouTube-канале разработчиков опубликован релизный трейлер компьютерной игры Hellboy: Web of Wyrd. Известно, что проект создала компания Upstream Arcade, а издателем выступила студия Good Shepherd Entertainment. В настоящее время пользователи уже могут найти игру на консолях и персональных компьютерах. В стриминговом сервисе стоимость технологического продукта до 1 ноября будет составлять 704 рубля. В текущий момент Hellboy: Web of Wyrd получает смешанные отзывы от профильных журналистов и критиков. В среднем балл новинки оценивается в 62 балла из 100.

Вышел полноценный трейлер драмы "Солтберн" с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди.

Фото и видео: YouTube / IGN