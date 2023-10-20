Вышел полноценный трейлер драмы "Солтберн" с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди

Премьера ленты намечена на 24 ноября.

Американская кинокомпания MGM представила в социальных сетях полноценный трейлер драматического фильма "Солтберн" (Saltburn). Режиссёром и сценаристом картины выступила Эмиральд Феннел, известная зрителям над своей работой в проекте "Девушка, подающая надежды". В актерский состав вошли Барри Кеоган ("Убийство священного оленя"), Джейкоб Элорди ("Эйфория"), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби") и другие.

История расскажет о жизни Оливера (Кеоган), который учится в Оксфорде, но чувствует себя в учебном заведении крайне одиноко. По счастливому стечению обстоятельств юноша знакомится с аристократом Феликсом (Элорди), после чего соглашается на предложение богача провести рождественские каникулы с его семьёй в поместье Солтберн. Оливеру предстоит на некоторое время стать частью высшего общества, отличающегося эксцентричностью. На территории США фильм выйдет в свет с 24 ноября.

Появилось геймплейное видео игры Duet Night Abyss.

Фото и видео: YouTube /MGM