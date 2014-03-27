Появилось геймплейное видео игры Duet Night Abyss

Дата выхода проекта в свет уточняется.

Компьютерная и мобильная игра на операционные системы iOS и Android Duet Night Abyss с аниме-стилистикой из Китая получила свежий трейлер в социальных сетях. Авторы выпустили ознакомительный ролик о проекте, в котором продемонстрировали пользователям характеристики и геймплей. Известно, что игроки будут управлять одним персонажем. Речь идет об аниме-герое от третьего лица. Он будет применять огнестрельное оружие и магические навыки, разделенные по природным стихиям. Дополнительно стоит ожидать от разработчиков внедрения режима Duet Night Abyss и коридорных уровней. Сведения о возможном кооперативе между клиентами создатели не предоставили.

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Фото и видео: YouTube / Gaming Mobile