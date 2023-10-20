Зрителям показали финальный трейлер фильма ужасов "Монстрнадо"

Премьера намечена на 14 ноября.

Кинокомпания Uncork"d Entertainment в социальных сетях продемонстрировала зрителям финальный трейлер предстоящего фильма "Монстрнадо". Режисером-постановщиком фильма стал Тайлер Джеймс. Фильм рассказывает о появлении смертоносного торнадо в Бермудском треугольнике. Известно, что данное стихийное явление будет наполнено доисторическими существами. Лента выйдет в свет исключительно в цифровом формате (на носителях и онлайн-ресурсах). Официальная премьера проекта запланирована на 14 ноября.

В Бермудском треугольнике образовался смерч, который кишит чудовищами из далекого прошлого Земли слоган ленты

Напомним, что "Монстрнадо" является продолжением традиций, действующих еще с 2013 года после выхода в свет "Акулье торнадо". Несмотря на негативные отзывы и критику, а также абсурдную концепцию, этот фильм стал феноменом и заслужил статус культового.

Вышел дублированный трейлер шведского мини-сериала "Абсолютное зло".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Indie