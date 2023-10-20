Вышел дублированный трейлер шведского мини-сериала "Абсолютное зло"

Премьера шоу намечена на 6 ноября.

В социальных сетях опубликован официальный русскоязычный трейлер шведского мини-сериала "Абсолютное зло" (18+) Сюжет основан на одноименном автобиографическом произведении автора Яна Гийу. В книге рассказываетсяо непростой молодости трудного подростка по имени Эрик, который живет в конце 50-ых годов XX века. Режиссерами проекта заявлены Эрик Лейжонборг ("Последнее королевство") и Даниель ди Градо ("Алена"). В актерском составе указаны Исак Калмрут, Густаф Скарсгорд (Флоки из "Викингов"), Теа Софи Лох Несс и другие. Официальная премьера проекта запланирована на 6 ноября. Увидеть новинку можно в российском онлайн-кинотеатре "Амедиатека".

Вышел трейлер фильма "Три мушкетера: Миледи" с Евой Грин и Венсаном Касселем.

Фото и видео: YouTube / Amediateka