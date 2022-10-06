Вышел трейлер фильма "Три мушкетера: Миледи" с Евой Грин и Венсаном Касселем

Фильм выйдет в свет 1 февраля следуюшего года.

Французская кинокомпания Pathe презентовала аудитории в социальных сетях первый полноценный трейлер ленты "Три мушкетёра: Миледи", который продолжит сюжет вышедшего в 2023 году фильма "Три мушкетёра: ДʼАртаньян". В российский прокат иностранная лента отправится 1 февраля 2024 года. Режиссером проекта, как и автором первой части, стал режиссер Мартен Бурбулон. На этот раз фильм сосредоточится на персонаже Миледи Винтер (Ева Грин). Женщине придется вместе с остальными героями многое сделать для того, чтобы изменить будущее страны.

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Напомним, что первая часть дилогии дебютировала в кинотеатрах 6 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Pathe