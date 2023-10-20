Вышел свежий трейлер "Бедных-несчастных" с Эммой Стоун

Премьера картины запланирована на 8 декабря.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила в социальных сетях свежий трейлер фантастического фильма "Бедные-несчастные" (Poor Things). Созданием проекта занимался режиссер Йоргос Лантимос ("Убийство священного оленя"). В ролике зрителям представили исполнительницу главной роли Эмму Стоун, которая объясняет, что именно подтолкнуло её сыграть в данном фильме. Как призналась американка, ей хотелось сыграть персонажа, так как она является воплощением полностью свободной женщины - напуганной, но смелой.

Известно, что "Бедные-несчастные" рассказывают историю Беллы Бакстер. Девушку возвращает к жизни эксцентричный учёный доктор по имени Годвин Бакстер (Уиллем Дефо). В резльтате героине предстоит постигать окружающий мир заново. Она сбегает вместе с адвокатом Дунканом Веддербёрном (Марк Руффало) и отправляется в путешествие по континентам. На территории США фильм выйдет 8 декабря.

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Фото и видео: YouTube / SearchlightPictures