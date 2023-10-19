Nintendo скрыла анонсирующий трейлер Nintendo Switch

В компании раскрыли причину своего поступка.

Компания Nintendo скрыла анонсирующий трейлер своей игровой консоли Switch с просторов собственного YouTube-канала. Какое-то время геймеры были уверены в том, что такое решение связано с ближайшей презентацией новой приставки. Однако позже создатели отметили, что на самом деле причина в другом. Оказалось, что у музыкальной группы White Denim, которая предоставила музыку для ролика Switch, опубликованного в 2016 году, возникли юридические сложности с лицензированием своих треков. Оригинальный трейлер вышел в свет 20 октября, поэтому, вероятно, Nintendo нужно было обновить пользовательские права на конкретную композицию. Геймеры вспомнили, что Nintendo и раньше скрывала свои трейлеры. В частности, речь идет о таких проектах как Switch Lite и OLED.

Эркюль Пуаро расследует убийство в релизном трейлере детективного приключения Murder on the Orient Express.

Фото и видео: YouTube / Nintendo