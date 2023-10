Эркюль Пуаро расследует убийство в релизном трейлере детективного приключения Murder on the Orient Express

Игра уже вышла в свет.

Французский издатель Microids представил в социальных сетях релизный трейлер своего детективного приключения Agatha Christie: Murder on the Orient Express. в настоящее время проект уже доступен пользователям на игровой консоли Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и персональных компьютерах. Нестареющая классика автора Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" остается одной из самых известных литературных произведений данного жанра. История вышла в свет в 1934 году, но теперь ее обновили и дополнили за счет имеющихся технологий. Авторы проекта призвали представить легендарного британского детектива, обладающего доступом к Интернету.

Напомним, что по сюжету знаменитый сыщик оказывается на борту поезда "Восточный экспресс". Внутри пассажирского состава происходит преступление. Теперь специалисту придется искать кулики собирать их воедино и узнать тайну трагедии. Создатели объяснили, что в игре есть несколько различных механизмов, которые позволяют работать со свидетелями. В частности, речь идет о карте мыслей Пуаро. Она позволяет упорядочить сведения не отвлекаться от того, что персонажу нужно делать дальше.

Фото и видео: YouTube / PlayStation