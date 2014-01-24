Вышел первый трейлер нового фильма Джорджа Клуни "Мальчики в лодке"

В США релиз фильма намечен на 25 декабря.

Студия MGM представила в социальных сетях первый трейлер фильма "Мальчики в лодке". Режиссёром картины является Джордж Клуни, а премьера фильма запланирована на зимние праздники. История расскажет сюжет одноименной книги за авторством Дэниэла Брауна. Речь идет о соревнованиях американской команды гребцов, которая планирует получить золотую медаль на Олимпийских летних играх 1936 года в нацистской Германии. В актерском составе заявлены Каллум Тернер, Джоэл Эдгертон, Питер Гиннесс, Алек Ньюман, Хэдли Робинсон, Крис Диамантополос и многие другие. Адаптацию сценария осуществил Марк Л. Смит. Официальная ленты "Мальчики в лодке" запланирована на 25 декабря в кинотеатрах США.

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Фото и видео: YouTube / MGM