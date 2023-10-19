Выходцы из Saber и Flying Wild Hog представили ролевой экшен Babylon X

Дата релиза игры еще не определена.

Студия Mighty Boy, основанная из бывших сотрудников компаний Saber Interactive, Flying Wild Hog и Owlcat Games, представила пользователям в социальных сетях свой дебютный проект — Babylon X. Речь идет о ролевом экшене, события которого разворачиваются в альтернативной вселенной. В проекте человечество смогло освоить магические способности, после чего люди решились на создание Вавилонской башни. Однако в этом процессе им начал мешать надвигающийся на планету Апокалипсис. Разработчики заметили, что огромное внимание уделили сюжету, а также вопросу отношений между персонажами. Для многих героев истории спасение человечества от надвигающейся гибели станет возможностью переосмыслить самого себя и найти дорогу в будущее. Среди источников вдохновения авторы назвали классические японские RPG, включая серию Final Fantasy, боевики 90-ых годов XX века.

В геймплее будет полуоткрытый мир, кишащий головоломками. Боевая система будет вмещать в себя тактику и активное использование вооружения, магии. Дополнительно игрокам предстоит совершать непростые моральные выборы. Официальной даты даты релиза у игры нет.

Энн Хэтуэй стала блондинкой для роли в фильме "Эйлин".

Фото и видео: YouTube / Mighty Boy Studio