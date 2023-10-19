Энн Хэтуэй стала блондинкой для роли в фильме "Эйлин"

Лента выйдет в свет 8 декабря.

Студия Neon опубликовала в социальных сетях трейлер психологического фильма "Эйлин", главные роли в котором сыграли актрисы Томасин Маккензи и Энн Хэтэуэй. Последней пришлось ради участия в фильме стать блондинкой. Мировая премьера картины намечена на 8 декабря. Известно, что сюжет основан на истории молодой секретарши по имени Эйлин, которая живет с отцом-алкоголиком и работает в тюрьме для несовершеннолетних. В 1960-х года на работу у девушке устраивается гламурная женщина-психолог Ребекка. Она очаровывает Эйлин. Однако новая знакомая скрывает тайну, узнав которую, главной героине приходится вступить на опасный путь.

Вышел трейлер фильма‑биографии "Феррари".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers