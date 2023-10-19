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Вышел трейлер фильма‑биографии "Феррари"

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В России фильм выйдет в свет 21 декабря.

В социальных сетях опубликован байопик "Феррари" о создателе легендарных гоночных автомобилей. Известно, что фильм приближается к мировой премьере. Кинокомпания "Каропрокат"  показала зрителям презентационный ролик о проекте на русском языке. История начнется с лета 1957 года, когда конструктор и бывший гонщик Энцо Феррари переживал кризис. Это связано с тем, что его компания, которую он создал с нуля вместе с супругой, оказалась на грани банкротства.

Брак разрушен после смерти сына, а конфликт бизнесмена с Ватиканом продолжает нарастать. Чтобы как-то исправить положение компании, он ввязывается в опасную 1000-мильную гонку по Италии Mille Miglia.

описание картины

В актерском составе ленты заявлены Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Речь идет о первом фильме от создателя "Схватки" Майкла Манна за последние восемь лет. Сейчас режиссёр работает над продолжением триллера, в котором опять хочет видеть в главной роли Адама Драйвера. Российская премьера "Феррари" запланирована на 21 декабря.

Вышел первый трейлер "Слая" — документального фильма о Сильвестре Сталлоне.

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат

Теги: байопик, биография, трейлер, феррари
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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