Вышел трейлер фильма‑биографии "Феррари"

В России фильм выйдет в свет 21 декабря.

В социальных сетях опубликован байопик "Феррари" о создателе легендарных гоночных автомобилей. Известно, что фильм приближается к мировой премьере. Кинокомпания "Каропрокат" показала зрителям презентационный ролик о проекте на русском языке. История начнется с лета 1957 года, когда конструктор и бывший гонщик Энцо Феррари переживал кризис. Это связано с тем, что его компания, которую он создал с нуля вместе с супругой, оказалась на грани банкротства.

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Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат