Вышел первый трейлер "Слая" — документального фильма о Сильвестре Сталлоне

Премьера запланирована на 3 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер документального фильма о Сильвестре Сталлоне "Слай". Фильм выйдет на американской стриминговой платформе Netflix с 3 ноября. В анонсе проекта создатели говорят о том, что на протяжении 50 лет актер развлекал миллионы зрителей своими легендарными персонажами, такими как от Рокки, Рэмбо и "Неудержимые".

Этот ретроспективный документальный фильм покажет актера, режиссера, сценариста и продюсера Сталлоне в интимной обстановке. Фильм построен на пересечениях историй его героев с его историей. слоган картины

Режиссером документалки стал Том Зимини. В ленте он хочет продемонстрировать фрагменты интервью с самим героем шоу, актером и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером, режиссером Квентином Тарантино и актрисой и супругой Сталлоне Дженнифер Флавин.

Вышел трейлер игры The Lord of the Rings: Return to Moria.

Фото и видео: YouTube / Netflix