Вышел трейлер игры The Lord of the Rings: Return to Moria

Релиз новинки состоится 24 октября.

Портал IGN представил трейлер игры The Lord of the Rings: Return to Moria, разработчиком которой выступила студия Free Range Games. Новинка входит во франшизу "Властелин колец".

По сюжету игры гномы отправятся в загадочное путешествие, чтобы вернуть свою легендарную родину, которая называется Мория и находится в Мглистых горах. Игроки смогут объединять силы и ковать снаряжение гномов, а также строить и исследовать бездонные шахты. Релиз The Lord of the Rings: Return to Moria состоится 24 октября.

Ранее мы сообщали, что авторы Persona 3 Reload представили новый трейлер с Дзюнпеем Иори.

Видео: YouTube / IGN