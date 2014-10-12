Авторы Persona 3 Reload представили новый трейлер с Дзюнпеем Иори

Выход игры состоится 2 февраля 2024 года.

Студия Atlus представила новый трейлер игры Persona 3 Reload. Проект является ремейком одноименной игры, вышедшей в 2006 году.

В новом ролике разработчики представили одного из ключевых персонажей сюжета, Дзюнпея Иори. У него будет озвучка на английском и японском языках. Выход Persona 3 Reload состоится 2 февраля 2024 года. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox.

Ранее IGN поделился 16-минутным геймплейным трейлером Tekken 8.

Видео: YouTube / Official ATLUS West