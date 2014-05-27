IGN поделился 16-минутным геймплейным трейлером Tekken 8

Релиз игры намечен на 26 января.

В новом видео компьютерной игры Tekken 8 пользователи известного гейм-издания IGN показали все возможности по созданию собственного бойца. Специалисты тематического новостного портала разместили на собственномYouTube-канале геймплейный ролик, анонсирующий выход в свет файтинга. Опубликовано практически 17 минут прохождения. Ключевой особенностью кадра является то, что фанатам показали возможности создания персонажа, который будет сражаться против искусственного интеллекта. Данный режим будет назваться Arcade Quest, а за каждую победу в нем игроки будут получать специальные награды.

Известно, что официальная премьера Tekken 8 запланирована на 26 января 2024 года. Проект разрабатывают для платформы пресонального компьютера, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Фото и видео: YouTube / IGN