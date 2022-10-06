  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:02
88
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер фильма "Ноцебо" с Евой Грин

0 0

Мировая премьера состоится 4 ноября.

В сети появился трейлер триллера "Ноцебо" режиссера Лоркана Финнегана. Главные роли сыграли Ева Грин, Марк Стронг и Чай Фонасье.

Сюжет фильма расскажет историю женщины-модельера, которая страдает от странного заболевания и не может нормально жить со своим мужем. Ей предлагает свою помощь филиппинская няня, которая намерена с помощью традиционной медицины вылечить героиню.

Мировая премьера "Ноцебо" состоится 4 ноября. В цифровом формате триллер появится 22 ноября.

Ранее Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Видео: YouTube / RLJE Films

Теги: ева грин, ноцебо, трейлер, триллер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии