Вышел трейлер фильма "Ноцебо" с Евой Грин

Мировая премьера состоится 4 ноября.

В сети появился трейлер триллера "Ноцебо" режиссера Лоркана Финнегана. Главные роли сыграли Ева Грин, Марк Стронг и Чай Фонасье.

Сюжет фильма расскажет историю женщины-модельера, которая страдает от странного заболевания и не может нормально жить со своим мужем. Ей предлагает свою помощь филиппинская няня, которая намерена с помощью традиционной медицины вылечить героиню.

Мировая премьера "Ноцебо" состоится 4 ноября. В цифровом формате триллер появится 22 ноября.

Ранее Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Видео: YouTube / RLJE Films