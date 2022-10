Мировая премьера состоится 11 сентября.

Киностудия Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" режиссера Райана Куглера. Он является продолжением первой части о супергерое из вселенной комиксов Marvel.

После смерти короля Т"чаллы защитникам Ваканды предстоит встретиться с новыми врагами. В центре сюжета окажется Шури, сестра Т"чаллы.

В главных ролях сыграют Летишиа Райт, Мартин Фриман, Лупина Нионго и Анджела Бассетт. Мировая премьера сиквела "Черной пантеры" состоится 11 ноября 2022 года.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment