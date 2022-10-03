  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:47
46
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

0 0

Мировая премьера состоится 11 сентября.

Киностудия Marvel представила трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" режиссера Райана Куглера. Он является продолжением первой части о супергерое из вселенной комиксов Marvel.

После смерти короля Т"чаллы защитникам Ваканды предстоит встретиться с новыми врагами. В центре сюжета окажется Шури, сестра Т"чаллы.

В главных ролях сыграют Летишиа Райт, Мартин Фриман, Лупина Нионго и Анджела Бассетт. Мировая премьера сиквела "Черной пантеры" состоится 11 ноября 2022 года.

Ранее HBO показала первые сцены экранизации видеоигры The Last of Us.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, трейлер, фильм, черная пантера ваканда навсегда
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии