HBO показала первые сцены экранизации видеоигры The Last of Us

Зрители увидят сериал не раньше 2023 года.

Американский телеканал HBO показал в социальных сетях первые сцены экранизации компьютерной игры The Last of Us. Главные роли в проекте исполнили актеры Педро Паскаль и Белла Рамси. Режиссером пилотной серии сериала стал россиянин Кантемир Балагов. Известно, что сюжет будет развиваться в будущем, спустя двадцать лет после ликвидации современной цивилизации. Большинство людей либо погибли, либо мутировали, либо потеряли разум, либо стали каннибалами. В центре истории окажутся двое выживших по имени Джоэл и Элли, которые спасаются и решаются выехать из карантинной зоны. Мужчина сопровождает в дороге 14-летнюю девочку через территорию постапокалиптических США.

Официальный релиз The Last of Us на киноэкранах запланирован на 2023 год. Шоураннерами проекта стали продюсер и сценарист Крейг Мейзин, известный по еще одному сериалу HBO "Чернобыль" (2019 года), геймдизайнер Нил Дракманн, отвечавший за разработку самой видеоигры The Last of Us.

Sony выпустила первый тизер-трейлер Spider-Man: Miles Morales для ПК.

Фото и видео: YouTube / Sky TV