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HBO показала первые сцены экранизации видеоигры The Last of Us

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Зрители увидят сериал не раньше 2023 года.

Американский телеканал HBO показал в социальных сетях первые сцены экранизации компьютерной игры The Last of Us. Главные роли в проекте исполнили актеры Педро Паскаль и Белла Рамси. Режиссером пилотной серии сериала стал россиянин Кантемир Балагов. Известно, что сюжет будет развиваться в будущем, спустя двадцать лет после ликвидации современной цивилизации. Большинство людей либо погибли, либо мутировали, либо потеряли разум, либо стали каннибалами. В центре истории окажутся двое выживших по имени Джоэл и Элли, которые спасаются и решаются выехать из карантинной зоны. Мужчина сопровождает в дороге 14-летнюю девочку через территорию постапокалиптических США. 

Официальный релиз The Last of Us на киноэкранах запланирован на 2023 год. Шоураннерами проекта стали продюсер и сценарист Крейг Мейзин, известный по еще одному сериалу HBO "Чернобыль" (2019 года), геймдизайнер Нил Дракманн, отвечавший за разработку самой видеоигры The Last of Us.

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Фото и видео: YouTube / Sky TV

Теги: hbo, the last of us, компьютерная игра, трейлер, экранизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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