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Sony выпустила первый тизер-трейлер Spider-Man: Miles Morales для ПК

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Игра выйдет в свет осенью 2022 года.

Американская компания Sony совместно со студиями-разработчиков Insomniac Games и Nixxes Software  выпустила первый тизер-трейлер нового игрового проекта Spider-Man: Miles Morales для персональных компьютеров. Он будет доступен на платформах Steam и Epic Games Store. В опубликованном ролике зрители услышать такую фразу, которую можно перевести как "Увидимся через несколько недель, Человек-Паук". Официальный релиз Spider-Man Miles Morales запланирован на осень 2022 года. Возрастное ограничение для игроков составит 12+.

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Фото и видео: YouTube / Sony

Теги: sony, spider-man miles morales, компьютерная игра, тизер, трейлер, человек-паук
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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