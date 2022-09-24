Sony выпустила первый тизер-трейлер Spider-Man: Miles Morales для ПК

Игра выйдет в свет осенью 2022 года.

Американская компания Sony совместно со студиями-разработчиков Insomniac Games и Nixxes Software выпустила первый тизер-трейлер нового игрового проекта Spider-Man: Miles Morales для персональных компьютеров. Он будет доступен на платформах Steam и Epic Games Store. В опубликованном ролике зрители услышать такую фразу, которую можно перевести как "Увидимся через несколько недель, Человек-Паук". Официальный релиз Spider-Man Miles Morales запланирован на осень 2022 года. Возрастное ограничение для игроков составит 12+.

Вышли новые геймплейные ролики Company of Heroes 3 с североафриканской кампанией.

Фото и видео: YouTube / Sony