Игра выйдет в свет 17 ноября.

Вышли новые геймплейные ролики Company of Heroes 3 с североафриканской кампанией, а также презентован разбор карты. Ролики появились на официальном YouTube-канале IGN. В одном из трейлеров создатели показали прохождение одной из региональных миссий, а также дается первый взгляд на юнитов и технику, которые могут вступать в противостояние с врагами. В еще одном видео подробно рассказывается о внутриигровой локации, выборе миссий для игрока.

Операция на территории Северной Африки, в отличие от итальянской миссии, будет обходиться без размещения динамической карты. С точки зрения своей структуры она является полностью линейной. Геймеру не удастся повлиять на исход. Основным персонажем в данном наборе миссий является нацистский генерал Роммель. Также там представлен командир войск Оси в Северной Африке, получивший от сослуживцев прозвище "Лис пустыни".

Напомним, что игра Company of Heroes 3 поступит в продажу 17 ноября. Проект будет доступен для персональных компьютеров (Steam). Поддерживать игру после релиза разработчики собираются за счет сезонных обновлений.

Blizzard представила синематик World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.

Фото и видео: YouTube / IGN