Игра выйдет в свет 27 сентября.

Студия-разработчик Blizzard представила синематик World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. В видео продемонстрированы игрокам некоторые локации и главные боссы из будущего расширения. Там же показаны Цитадель Ледяной Короны и Король-лич Артас Менетил. Посмотреть кинематографичный трейлер можно на официальном YouTube-канале компании. Следует отметить, что официальный релиз Wrath of the Lich King Classic запланирован на 27 сентября в 01:00 по московскому времени. Создатели обещают геймерам прокачку персонажей до 70 уровня, а также появление рыцаря смерти на старте проекта, новую профессию "Гравировка" и бесплатный доступ по подписке WoW.

Фото и видео: YouTube / World of Warcraft