  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появились новые геймплейные ролики и превью приключенческого хоррора Scorn

0 0

Игра вышла в свет 21 октября.

Появились новые геймплейные ролики и превью атмосферного приключенческого хоррора Scorn. Официальный релиз компьютерной игры запланирован на персональных компьютерах и игровых консолях Xbox Series 21 октября. Презентационные ролики появились на YouTube-канале "Eurogamer". Автор показал 45-минутное видео прохождения. Известно, что геймерам предстоит исследовать мрачный мир, полных непонятных устройств и разгадывать головоломки. Перед ним будет поставлена задача выбраться из "кошмара". Создатели проекта заявляют возрастное ограничение 18+.

Вышел дебютный трейлер ребута "Восставшего из ада" от Hulu.

Фото и видео: YouTube / Ebb Software

Теги: scorn, геймплей, компьютерная игра, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии