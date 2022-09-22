Появились новые геймплейные ролики и превью приключенческого хоррора Scorn

Игра вышла в свет 21 октября.

Появились новые геймплейные ролики и превью атмосферного приключенческого хоррора Scorn. Официальный релиз компьютерной игры запланирован на персональных компьютерах и игровых консолях Xbox Series 21 октября. Презентационные ролики появились на YouTube-канале "Eurogamer". Автор показал 45-минутное видео прохождения. Известно, что геймерам предстоит исследовать мрачный мир, полных непонятных устройств и разгадывать головоломки. Перед ним будет поставлена задача выбраться из "кошмара". Создатели проекта заявляют возрастное ограничение 18+.

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Фото и видео: YouTube / Ebb Software