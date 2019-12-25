Minecraft может помочь в социальном обучении

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые обнаружили, что адаптивность (то есть гибкое использование асоциальных и социальных стратегий обучения, а не фиксированных стратегий) является наиболее важным фактором успеха.

Способность учиться друг у друга в социальном контексте является определяющей чертой человеческого вида. Социальное обучение позволяет людям постепенно накапливать информацию из поколения в поколение. И хотя мы можем строить города с небоскрёбами, отправлять людей в космос и коллективно разрабатывать лекарства от болезней, большинство исследований, посвящённых механизмам социального обучения, сосредоточены на относительно простых абстрактных задачах, которые мало похожи на реальную среду социального обучения. Ученым мало что известно о том, как люди динамически интегрируют асоциальную и социальную информацию в реалистичных условиях реального мира. Чтобы исследовать это, международная группа учёных из кластера "Наука об интеллекте" (SCIoI), Института развития человека Общества Макса Планка (MPIB), Тюбингенского университета и Нью-Йоркского университета разработала виртуальную задачу по поиску пищи, запрограммированную в популярной видеоигре Minecraft.

"Должен ли я исследовать самостоятельно или работать с группой?"

В ходе эксперимента каждый участник управляет аватаром, который разрушает блоки Minecraft, чтобы найти ресурсы. Всякий раз, когда обнаруживается ресурс, появляется синяя вспышка, которая видна другим игрокам и потенциально может предоставить полезную социальную информацию о местонахождении других ресурсов. В начале каждого раунда игроки узнают, будут ли они работать в одиночку или в группе из четырёх человек, которые могут взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени. Кроме того, они проходят тестирование в двух типах сред. В "неравномерных" средах ресурсы сосредоточены в определённых местах, что означает, что участники могут найти множество блоков с ресурсами рядом друг с другом, в то время как в "случайных" средах ресурсы распределены равномерно.

Таким образом, социальная информация особенно ценна в "неоднородных" средах, поскольку она может указывать на другие награды поблизости. Однако социальная информация не имеет ценности в "случайных" средах, поскольку в них нет закономерностей в расположении ресурсов. Каждый игрок старается максимизировать свои собственные награды, а не работать над достижением коллективной цели, и поэтому ему нужно эффективно находить награды, используя правильный баланс индивидуальных и социальных стратегий обучения.

Использование такой игры, как Minecraft, полезно, потому что она имитирует реальные жизненные ситуации. Например, поскольку вы можете видеть только небольшую часть игрового мира за раз, вам нужно выбирать, сосредоточиться ли на самостоятельном поиске или обратить внимание на то, что делают другие игроки, чтобы учиться у них. Ральф Курверс, старший автор исследования

Эксперт пояснил, что процесс означает, что человек постоянно оказывается перед выбором: следовать ли ему своему инстинкту и искать в одиночку или использовать социальную информацию (в данном случае синие "всплески"), следуя за остальными игроками, которые уже что-то нашли, так как они, скорее всего, нашли месторождение ресурсов?

Новые инструменты для изучения взаимодействия индивидуального и социального обучения

С помощью недавно разработанного вычислительного метода, позволяющего автоматизировать расшифровку данных о поле зрения, учёные измерили, какие объекты, события и других игроков наблюдал каждый участник, записывая данные со скоростью 20 раз в секунду. Они создали модель, которая объединяет информацию о том, куда смотрят люди, как они двигаются и какой выбор делают при поиске пищи.

Проще говоря, теперь мы можем предсказать, какой блок участник выберет следующим, комбинируя индивидуальные и социальные стратегии обучения в рамках одной вычислительной системы. Этот новый подход позволяет нам объединить алгоритмы обучения, лежащие в основе современного ИИ, с гибкими механизмами социального обучения, которые адаптируются к успешному поведению других людей. Чарли Ву из Тюбингенского университета

В целом, это исследование устраняет разрыв в несколько десятилетий между исследованиями индивидуального и социального обучения. Результаты показывают, что люди — не просто пассивные подражатели или упрямые индивидуалисты. Скорее, они динамически балансируют между этими стратегиями; адаптивные механизмы индивидуального и социального обучения усиливают друг друга и управляются общей мерой индивидуальной эффективности.

Кроме того, степень, в которой каждый человек мог адаптировать свои индивидуальные и социальные стратегии обучения, была лучшим показателем его успеваемости. Это подчёркивает, что именно адаптивность, а не фиксированные стратегии, является движущей силой человеческого интеллекта.

Эта работа расширяет наше понимание когнитивных механизмов, лежащих в основе адаптивного обучения и принятия решений в социальных контекстах, открывая новые пути для понимания того, как информация распространяется в группах, как появляются новые инновации, и даёт представление о том, как создавать системы, которые лучше способствуют адаптивному обучению в социальных условиях.

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