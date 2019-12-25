Регулярное употребление курицы связано с более высоким риском ранней смерти от рака ЖКТ

Предыдущие исследования показали, что употребление мяса птицы (в основном курицы) полезнее, чем употребление красного мяса в качестве источника белка, поскольку оно в меньшей степени способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта.

Группа исследователей из Национального института гастроэнтерологии в Италии обнаружила связь между регулярным употреблением в пищу мяса птицы и ранней смертью от рака пищеварительной системы. В своём исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, ученые проанализировали данные о здоровье 4869 взрослых людей, проживавших в Италии в течение 20 лет. Согласно последним исследованиям, регулярное употребление курицы может быть связано с некоторыми видами рака желудочно-кишечного тракта и ранней смертью.

Данные для этого исследования были собраны во время интервью и медицинским персоналом, проводившим медицинские осмотры. Каждый из участников исследования также заполнял анкеты, касающиеся их пищевых привычек. Состояние их здоровья оценивалось с помощью медицинских карт и региональных баз данных, что позволило команде включить в исследование и случаи смерти. Одним из факторов, на которые они обратили внимание, было то, как часто участники ели мясо или птицу; другим фактором была частота развития рака желудочно-кишечного тракта и связанных с ним смертей.

Исследователи обнаружили более высокую частоту развития рака желудочно-кишечного тракта, а также более раннюю смертность, связанную с этим видом рака, среди людей, которые ели более 300 граммов мяса птицы в неделю. Они обнаружили, что риск смерти при таком уровне потребления был на 27% выше по сравнению с людьми, которые ели всего 100 граммов мяса птицы в неделю или меньше.

Исследовательская группа признаёт, что для понимания их результатов необходимы дополнительные исследования. Они не смогли определить, например, был ли повышенный уровень смертности от употребления птицы напрямую связан с её употреблением или с тем, как она была приготовлена, например, была ли она жареной или в панировке, добавлялись ли какие-либо приправы. Кроме того, несмотря на то, что в исследовании учитывались некоторые факторы, связанные со здоровьем и образом жизни, одним потенциально серьёзным ограничением было то, что физическая активность, например, количество и виды упражнений, не измерялась.

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