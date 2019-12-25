На Украине пытаются привлечь молодежь в ВСУ, сравнивая службу с Minecraft

Сумской военкомат через соцсети решил привлечь в ряды ВСУ молодых людей.

Украинский военкомат сравнил службу в Вооруженных силах страны по "молодежному" контракту с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях. В публикации сотрудники местного военкомата заявляют, что пиксельный мир из детской игры готовит к "пиксельному" миру армии киевского режима. Специалисты таким образом намекнули на стандартную украинскую военную форму с характерным рисунком камуфляжа.

В игре ты начинал ни с чем - кирка, дрова, ночь на деревьях. В армии - с базовой подготовки, броников и побратимов. В Minecraft ты строил базу. Здесь - защищаешь свою страну. В игре ты создавал команду, потому что в одиночку - не пройти. В реальной жизни - служишь в подразделении, где каждый - как щит для других. пост от Сумского областного военкомата в социальной сети

Напомним, что видеопроект Minecraft известен своей стилизованной пиксельной графикой. Ранее украинское министерство по обороне пыталось привлечь молодых людей на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров солдаты смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским 1 миллион гривен (24 тысячи долларов). Позже СМИ сообщили об агитационных плакатах, на которых юношей пытались привлечь к службе в армии за счет возможности приобрести премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или за миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.

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Фото: pxhere.com