СМИ: зять продюсера Иосифа Пригожина пропал на СВО

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о пропаже супруга в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Ura.RU со ссылкой на собственный Telegram-канал девушки, где та сообщила подписчикам подробности о судьбе мужа. В социальных сетях девушка заметила, что не дает ни интервью, никаких-либо комментариев по поводу своей личной жизни. Россиянка отметила, что не ждет от людей жалости.
Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется.
Даная, дочь Иосифа Пригожина
Напомним, что муж Данаи Евгений Ткаченко получил повестку в военкомат еще в 2022 году. Однако служить мужчина не пошел, так как на тот момент у пары только что родился сын. На фронт супруг дочери продюсера отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца.
Иосиф Пригожин осудил проект об ограничении гонорара артистов.
Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /danaya_prigozhina
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