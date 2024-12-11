СМИ: зять продюсера Иосифа Пригожина пропал на СВО

Даная не хочет давать комментарии прессе о сложившейся ситуации.

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о пропаже супруга в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Ura.RU со ссылкой на собственный Telegram-канал девушки, где та сообщила подписчикам подробности о судьбе мужа. В социальных сетях девушка заметила, что не дает ни интервью, никаких-либо комментариев по поводу своей личной жизни. Россиянка отметила, что не ждет от людей жалости.

Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. Даная, дочь Иосифа Пригожина

Напомним, что муж Данаи Евгений Ткаченко получил повестку в военкомат еще в 2022 году. Однако служить мужчина не пошел, так как на тот момент у пары только что родился сын. На фронт супруг дочери продюсера отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца.

Иосиф Пригожин осудил проект об ограничении гонорара артистов.

Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /danaya_prigozhina