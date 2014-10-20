По словам продюсера, такие инициативы унизительны и похожи на издевательское самодурство.

Продюсер Иосиф Пригожин осудил проект об ограничении гонорара артистов за выступление одним миллионом рублей. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Пригожина, такие инициативы унизительны и похожи на издевательское самодурство. Он подчеркнул, что это вредит репутации тех, кто предлагает подобные проекты. Продюсер напомнил, что часть гонорара артисты делят между теми, кто помогает им делать шоу. Он также заявил, что большие траты уходят на инструменты, костюмы и гарнитуру.

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