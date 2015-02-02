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Экономист Баширов заявил, что валюта БРИКС может стать цифровой
Сегодня, 8:45
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Экономист Баширов заявил, что валюта БРИКС может стать цифровой

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По мнению эксперта, физически купюра существовать не будет.

Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что валюта БРИКС может стать цифровой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, пока стороны не договорились о соотношениях и не нашли баланс будущей финансово-расчетной системы. Он также считает, что физически купюра существовать не будет. Экономист предположил, что первым примером работы новой расчетной системы станет QR-код

Ранее аналитик Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы в США.

Фото: pxhere.com

Теги: брикс, валюта, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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