Аналитик Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы в США

По словам эксперта, многие факторы предрекают дальнейшее подорожание.

Аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, курс биткоина вырос на фоне обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа проявить содействие криптовалюте. Эксперт рекомендует держателям биткоина не только не продавать его, но и по возможности докупать. Голубовский отметил, что многие факторы предрекают дальнейшее подорожание.

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Видео: pxhere.com