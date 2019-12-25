  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитик Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы в США
Сегодня, 14:26
114
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Аналитик Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы в США

0 0

По словам эксперта, многие факторы предрекают дальнейшее подорожание.

Аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, как повлияют на курс биткоина выборы президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, курс биткоина вырос на фоне обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа проявить содействие криптовалюте. Эксперт рекомендует держателям биткоина не только не продавать его, но и по возможности докупать. Голубовский отметил, что многие факторы предрекают дальнейшее подорожание.

Ранее синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве.

Видео: pxhere.com

Теги: биткоин, выборы президента сша, криптовалюта, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии