Вышел дебютный трейлер ребута "Восставшего из ада" от Hulu

Официальный релиз намечен на 7 октября.

Вышел дебютный трейлер ребута "Восставшего из ада" от американского стримингового сервиса Hulu. Премьера перезагрузки кинофраншизы стартует на онлайн-платформе с 7 октября. История расскажет о девушке, которой приходится бороться с тяжелой зависимостью. В какой-то момент героиня находит коробку с неизвестным содержимым. Когда ей удается разгадать головоломку, то она призывает в этот мир древних существ — сенобитов.

Режиссером Проекта выступил Дэвид Брукнер. Главную роль сыграла актриса-трансгендер Джейми Клейтон. В актерском составе также заявлены Адам Фэйзон, Брендон Флинн.

Вышел трейлер боевика "Под наблюдением" с Брюсом Уиллисом.

Фото и видео: 20th Century Studios