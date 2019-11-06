Вышел трейлер боевика "Под наблюдением" с Брюсом Уиллисом

Фильм станет одним из последних появлений актера на экране.

Вышел трейлер американского боевика "Под наблюдением" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Эта работа является одной из последних для актера из Голливуда. Он снялся в проекте еще до того момента, как признался в том, что начинает страдать от деменции. В сюжете истории рассказывается о жизни федерального агента, которому поступает задание о слежке за членом картеля по контрабанде оружия. Внезапно дело осложняется из-за внезапно появившихся наемников. Герою Брюса Уиллиса приходится связаться с преступником, что поставит всю операцию под угрозу.

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Фото и видео: YouTube / Kinoman