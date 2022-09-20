В сеть попало более сорока минут геймплея Diablo 4

Activision Blizzard еще не отреагировал на утечку данных.

В социальные сети попало более сорока минут геймплея Diablo 4. При этом официально проект должен выйти в свет только в 2023 году. Журналисты объяснили, что ролики посвящены ранней версии еще не вышедшей игры от студии-разработчика Activision Blizzard. При этом каждый из ролик длится около 45 минут. Предположительно, видео получены от студий-разработчиков, которые занимались тестированием технологического продукта. Лишь два видео обладают водяными знаками. В том случае, если кадры действительно были слиты в соцсети, то создатели тайтла уже знают, от кого утекли ролики. В них представлен не только игровой процесс, но также и игровая механика. На кадрах персонаж перемещается по карте от гробницы к гробнице, зачищая ее от врагов и собирая сокровища. В меню также видны инвентарь, характеристики персонажа, улучшения и предметы. Быстрый доступ к магазину осуществляется за счет клавиши Tab.

Activision Blizzard еще не отреагировала на утечку.

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Фото и видео: YouTube / Hell Angel