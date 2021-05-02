Слив GTA 6 в сеть стал одним из крупнейших в истории игровой индустрии

Хакер призвал компанию-разработчик игры "договориться".

Слив компьютерной игры GTA 6 в сеть стал одним из крупнейших в истории профессиональной индустрии. Напомним, что утечка зафиксирована в социальных сетях в период с 17 по 18 сентября. Из-за действий хакеров в открытый доступ попали видео геймплея и исходный код Grand Theft Auto VI. Изначальность подлинность утечки информации вызвала подозрения из-за своего масштаба. Однако позже эксперты, которые были знакомы с разработкой проекта, подтвердили реальность происходящего.

Предположительно, распространившиеся по соцсетям ролики, были созданы разработчиками для отладки функционала игры. В частности, отрабатывались функции ракурсов камеры, отслеживания NPC и проработки локаций. Киберпреступник под ником teapotuberhacker призвал компанию-разработчика Rockstar Games заключить с ним сделку. Хакер указал на то, что может также опубликовать дополнительную внутреннюю информацию о проекте. Напомним, что сборы GTA 6 в момент запуска составят порядка $3,5 млрд долларов.

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Фото и видео: YouTube / kribblz