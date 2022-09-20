Премьера заявлена на 11 октября.

Вышел новый трейлер аниме-сериала "Человек-бензопила". Ролик появился на YouTube-канале американского стримингового сервиса. В ролике создатели продемонстрировали публике некоторые элементы истории и заставки. Сюжет проекта будет основан на одноименной манге. В ней рассказывается про молодого человека по имени Дэндзи, которому приходится противостоять демонам ради возвращения долга своего отца. В одной схватке герой терпит поражение, умирая. Однако ему решает помочь демонический пёс Почита, который возвращает персонажа к жизни и дарует необычные способности. Теперь Дэндзи может превращать части своего тела в бензопилы, что помогает ему бороться с врагами.

Напомним, что анимацию сериалаотвечали авторы финального сезона "Атаки на титанов". Релиз проект намечен на 11 октября. В аниме заявлены к выходу 12 эпизодов.

Вышел трейлер байопика Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody".

Фото и видео: YouTube / MAPPA CHANNEL