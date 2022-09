Вышел трейлер байопика Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody"

Фильм выйдет в свет 21 декабря.

Вышел трейлер байопика про легендарную американскую певицу и актрису Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody". Ролик размещен на официальном YouTube-канале киностудии Sony Pictures. Известно, что режиссером проекта заявлен Кейси Леммонс, а роль исполнительницы досталась Наоми Аки. Сценаристом картины стал автор фильма о группе Queen "Богемская рапсодия" Энтони МакКартен. В актерском составе также приняли участие Стэнли Туччи, Тамара Тюни, Кларк Питерс, Эштон Сандерс, Нафиса Уильямс и другие.

Напомним, что статус звезды закрепился за Уитни Хьюстон после премьеры фильма "Телохранитель", в котором девушка выступила в главной роли. Она также исполнила там композицию "I will always love you", которая стала признанным мировым хитом. Артистка умерла 11 февраля 2012 в возрасте 48 лет.

Релиз байопика про Хьюстон запланирован на 21 декабря 2022 года. Ранее вышел трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures