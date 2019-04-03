Вышел трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2

Игра выйдет в свет 28 октября.

Вышел трейлер мультиплеерной компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Ролик презентован компанией Activision Blizzard в рамках презентации COD Next. В динамичном видео разработчиками представлены сражения между пользователями на различных картах, а также продемонстрирован режим от третьего лица и Warzone 2.0. Напомним, что официальный релиз проекта запланирован на 28 октября. Пользователи смогут пройти игру на персональных компьютерах и игровых консолях PlayStation и Xbox. В настоящее время те игроки PlayStation, которые ранее оформили предзаказ игру, уже могут загрузить бета-версию проекта. Она начнет работать с 16 октября. Игроки PC и Xbox смогут принять участие в ней 22–23 сентября.

Вышел дебютный трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty