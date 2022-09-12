Вышел дебютный трейлер фильма "Фабельманы" Стивена Спилберга

Мировая премьера картины состоится 23 ноября.

Вышел дебютный трейлер фильма "Фабельманы" режиссера Стивена Спилберга. Премьера картины состоялась ранее на международном фестивале в Торонто.

Сюжет фильма частично основа на воспоминаниях Спилберга о юношеских годах и увлечении кинематографом. Главным героем является мальчик Сэмми, который мечтает снять кино. Его мать поддерживает увлечение сына, в то время как отец считает это хобби временным.

В фильме снялись Гэбриэл Лабелль, Пол Дано и Мишель Уильямс. Мировая премьера "Фабельманов" состоится 23 ноября.

Ранее Marvel представила трейлер сериала "Секретное вторжение".

Видео: YouTube / Universal Pictures