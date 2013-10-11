Трейлер GTA 6 детально повторили в Cyberpunk 2077

Фанаты игры создали пользовательский ролик по мотивам ГТА.

Поклонники компьютерной игры Cyberpunk 2077 переделали трейлер GTA 6. Им удалось перенесли город Вайс-Сити в Найт-Сити. Результатом фанаты поделились в социальных сетях на платформе YouTube. Многие критики отметили, что кадры действительно очень похожи на оригинальные изображения. Однако они дополнены киберпанковой атмосферой, а герои заменены на некоторых персонажей из проекта Cyberpunk 2077. Заметим, что "Джокер" из GTA 6 превратился в бандита Озоба Бозо. Роль полицейских пародийном трейлере выполняет отряд "Макс-так". Любовников Джейсона и Люсию авторы ролика заменили Панам Палмер и Ви. В комментариях юзеры отмечают, что графика в GTA 6 намного лучше, чем в Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 выглядит как игра из 2013 по сравнению с GTA 6. комментарий пользователя

В сети появился трейлер ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden.

Фото и видео: YouTube / pyro_lc