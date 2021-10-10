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В сети появился трейлер ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden

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Дата выхода игры в свет еще не объявлена.

Компании Don"t Nod и Focus Entertainment показали в социальных сетях новый трейлер компьютерной ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden. Ролик посвящён главным героям приключенческого проекта. Известно, что пользователям предстоит взять на себя управление за охотниками за духами. Также их ждет романтическая линия между Рэдом и Антеей. Игроки сразятся  со сверхъестественными силами, а принятые решения скажутся на последствиях геймплея.

Появился трейлер мюзикла "Дрянные девчонки".

Фото и видео: YouTube /  Focus Entertainment Community

Теги: компьютерная игра, приключения, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура,

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