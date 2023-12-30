Появился трейлер мюзикла "Дрянные девчонки"

Релиз мюзикла намечен на 10 января.

В социальных сетях опубликован трейлер картины "Дрянные девчонки". В кинотеатрах новая киноадаптации истории о новенькой девушке в школе выйдет на широкие экраны уже в январе 2024 года. Сюжет фильма расскажет привычную историю, но необычным поворотом. Речь идет об адаптации мюзикла, имевшего большой успех на Бродвее в 2018-м. Он создавался на основе одноимённой картины 2004-го года. Режиссерами и постановщиками новых "Дрянных девчонок" Саманта Джейн и Артуро Перез мл. Как и 20 лет назад, сценарий к проекту написала Тина Фей. Она же сыграла одну из ролей. В ленте использованы оригинальные композиции, написанные Джеффом Ричмондсом и Нелл Бенджамин.

Напомним, что основной героиней является девочка по имени Кэйди Хирон (Энгаури Райс). Из-за работы отца она вынуждена сменить школу и стать "новенькой" в North Shore High School. Американка обращается за помощью к популярной в классе девочке, считающей себя лучше других. Однако когда Кэйди начинает влюбляться в бывшего бойфренда Регины Аарона Сэмюэлса (Кристофер Брини), то неожиданно становится самой популярной целью для буллинга в учебном заведении. Во второстепенных ролях заявлены Жакел Спайви, Дженна Фишер, Джон Хэмм и другие. Официальная ремьера "Дрянных девчонок" запланирована на 10-е января.

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Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures