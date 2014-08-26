Вышел русский трейлер мистического хоррора "Уиджи. Потусторонее измерение"

В России релиз фильма намечен на 28 марта.

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила в социальных сетях дублированный трейлер мистического хоррора "Уиджи. Потустороннее измерение". Речь идет о свежем проекте от создателей "Уиджи. Проклятое зеркало".Сюжет расскажет историю о блогерах, которые решаются провести опасный ритуал в особняке "чёрной графини". Поклонница всего сверхъестественного исчезла после того, как сыграла в игру. Эта игра должна была отправить ее в другое измерение. Инфлюенсеры запускают потусторонние силы в наш мир. Им приходится сражаться с демонами и попытаться вернуть зло обратно. В актерском составе картины заявлены Бретт ДельБуоно ("Оппенгеймер", "Впусти меня.Сага"), Киран Бью ("Воин","Беовульф"), МакКэйли Миллер ("Последний стрим","Кости") и другие.В российском прокате выход ленты в свет запланирован 28 марта.

Виктор Добронравов появился в трейлере сериала "Инспектор Гаврилов".

Фото и видео: YouTube / топКино