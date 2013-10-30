Виктор Добронравов появился в трейлере сериала "Инспектор Гаврилов"

Релиз шоу намечен на 2 января.

Российский онлайн-кинотеатр START опубликовал в социальных сетях трейлер сериала "Инспектор Гаврилов". Премьера проекта состоится 2 января. Главные роли в шоу исполнили Виктор Добронравов, Денис Власенко и Екатерина Стулова. История расскажет о жизни рецидивиста по имени Саша Медный. Мужчина хочет исправиться, но решается на последнее в своей карьере ограбление. Однако все идет не по сценарию. Герою приходится скрываться от преследования на поезде до Владивостока. Персонаж присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Таким образом мошенник становится сотрудником правопорядка - начальником полиции провинциального города Усть-Шахтинска. В первом сезоне сериала ожидается 17 серий по 20 минут каждая.

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Фото и видео: YouTube / START